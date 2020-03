Billy Porter daagt fans uit om zijn outfits na te apen

Om de verveling tegen te gaan, lanceert mode-icoon Billy Porter op Instagram een zogenaamde ‘fashion challenge’, waarbij hij zijn fans uitdaagt om zijn excentrieke outfits na te bootsen. En dat leverde al heel wat hilarische beelden op….

Nu het extravagante Met Gala van Ana Wintour werd geannuleerd, haalt de zanger en acteur herinneringen op aan zijn meest spraakmakende outfits. En daar betrekt hij graag zijn fans bij. Met de hashtag #BillyPorterFashionChallenge daagt hij iedereen uit om zijn outfits na te bootsen, al is er wel een heel belangrijke regel: de kleding moet gecreëerd worden met spullen die al in huis aanwezig zijn. Webshops of fysieke winkels plunderen, is volledig uit den boze.

Ondanks de moeilijkheidsgraad van de opdracht, Porter staat nu eenmaal bekend voor zijn adembenemende kleerkast, gingen zijn fans meteen aan de slag. En dat leverde enkele creatieve én hilarische outfits op. Oordeel vooral zelf.