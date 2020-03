De leukste quarantaineparodieën van Will I Survive tot Let It Go van Frozen

Van I Will Survive tot de Let It Go of beter gezegd de Wash Your Hands. Deze bekende liedjes worden omgetoverd tot een quarantaine remake. De typische quarantaine gevoelens en emoties worden erin verwerkt. Herkenbaar én hilarisch dus.

Een geïsoleerde moeder maakt een hilarische parodie van I Will Survive. Ze zingt dat ze de quarantaine zal overleven met hopen snacks en gin tonic. Een andere vrouw maakt dan weer een parodie op het liedje Let It Go van Frozen. Zij legt de nadruk op de hygiënische maatregelen. Welke moeders herkennen zich hierin?