Eerste barsten tussen Karim en Roshina op ‘Temptation island’?

Nu de koppels al even van elkaar gescheiden leven, slaan de eerste twijfels op Temptation island toe. Karim (23) zet vanavond vraagtekens bij zijn relatie met Roshina (27) en lucht zijn hart bij verleidster Cheyenne (22). “Onze relatie is niet sterk, anders zat ik niet hier. We zijn al drie jaar samen, en het gaat al twee jaar niet goed. Als ik zeg dat ik van haar hou, dan gelooft ze me niet. Ze heeft altijd vraagtekens.”