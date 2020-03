Vijf jaar cel voor vrouw die stiefzoontje (3) doodsloeg in Peer

Hasselt / Peer -

De 28-jarige Rosa B. is vrijdag in Hasselt tot vijf jaar cel effectief veroordeeld nadat ze haar 3,5-jarig stiefzoontje doodde in Peer. Op haar proces verklaarde ze depressief te zijn en met negatieve gedachten te sukkelen. De rechter ging niet in op de vraag tot onmiddellijke aanhouding.