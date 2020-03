Claire draagt al 22 jaar dezelfde jurk: “Ik heb geen nieuwe garderobe nodig”

De Britse stiliste Claire Rees draagt al meer dan 22 jaar dezelfde zomerjurk. Niet alleen omdat het jurkje er na al die jaren nog steeds goed uitziet, ook omdat ze zo haar impact op het milieu wil verkleinen.

De 38-jarige Rees uit Canton, in het westen van Cardiff, kocht in 1998 een lichtgroene zomerjurk in een boetiek waar ze toen werkte. Inclusief kortingen betaalde ze 40 euro voor de jurk. Sindsdien groeide het kledingstuk uit tot haar vaste vakantiepartner. “Of het nu op vakantie was met vriendinnen in Ibiza of op huwelijksreis op Sicilië, ik heb het jurkje altijd bij”, zegt Rees aan de krant Daily Mail. “Ik kocht het toen ik amper 17 was, in een kleine boetiek waar ik op zaterdag wat bijverdiende. Toen ik de jurk vastnam, voelde ze zo comfortabel aan. De groene print is ook tijdloos, vandaag is het nog steeds in de mode.”

Maar de Britse modejournaliste draagt de jurk niet alleen omdat ze ze nog steeds mooi vindt. “Ik probeer de impact van mode op het milieu te verkleinen door minder kleding te kopen. Elk jaar een nieuwe garderobe is verleidelijk maar het is helemaal niet nodig.” Rees koopt dan ook vooral in vintage en tweedehandswinkels. ‘Ik heb al een jaar niets meer gekocht in de klassieke winkelstraat. Ik probeer de zogenaamde ‘snelle mode’ links te laten liggen.”

Maar ze houdt de winkels wel nog steeds in het oog. “Ik bekijk de nieuwe collecties maar ik voel niet langer de nood om de laatste nieuwe collectie te dragen. Ik geef er mijn eigen draai aan met kleding die ik al heb of die ik in tweedehandswinkels kan vinden.”