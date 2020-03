Hasselt - Bisschop van Hasselt Patrick Hoogmartens liet gisteren weten dat de communies niet kunnen plaatsvinden tot en met 19 april. Volgens hem kunnen de vieringen zelfs worden uitgesteld tot volgend jaar.

