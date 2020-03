Straffen nodig en chaos heeft lang genoeg geduurd: welke lessen kunnen we trekken na twee weken ‘in ons kot’?

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich vandaag over een verlenging en verstrenging van de maatregelen die de coronacrisis moeten indijken. De raad zal nu bepalen of we nog harder moeten knijpen. Geleid door de adviezen van de experts. En door de lessen die we met z’n allen kunnen trekken uit de aanpak van de voorbije week.