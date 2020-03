Lommels bedrijf verspreidt Belgische vlaggen met hoopvolle boodschappen

Lommel - Het Lommelse bedrijf in relatiegeschenken en gadgets L’exsellent verspreidde gratis Belgische vlaggen met de boodschap ‘Respect voor de zorg’ en ‘Alles komt’ goed.

“We hebben een honderdtal exemplaren laten maken. Na een oproep via Facebook hebben we ze verspreid onder bijvoorbeeld zorginstellingen en apothekers. Het leek ons een kleine moeite om die mensen een hart onder de riem te steken. Afhankelijk van de vraag gaan we er nog maximaal ruim honderd bij laten maken”, vertelt Alexander Schröer. Wie interesse heeft kan terecht via www.facebook.com/lexsellent.