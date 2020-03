Kerngezonde Julie (16) is het jongste Franse coronaslachtoffer: “Niemand is onsterfelijk”

In het Franse Essonne is een meisje van 16 jaar overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ze was afgelopen weekend plots erg ziek geworden, en dinsdagavond is ze overleden. “Niemand is onsterfelijk tegen dit virus”, zegt haar oudere zus Manon in Le Parisien.

Aanvankelijk leek het coronavirus enkel bij oudere en kwetsbare mensen tot echte problemen te leiden, maar de jongste dagen en weken blijkt steeds meer dat ook kerngezond lijkende jongeren er zwaar door getroffen kunnen worden. Dat blijkt nu ook uit het verhaal van Julie, een 16-jarige Française.

Lichte hoest

De middelbare scholier, afkomstig uit het departement Essonne, was maandag het ziekenhuis binnengebracht met ademhalingsproblemen. Pogingen van het verplegend personeel om haar situatie onder controle te krijgen, mochten niet baten: het meisje overleed dinsdagavond.

“We moeten stoppen met geloven dat dit virus alle oude mensen treft”, zegt haar oudere zus Manon in Le Parisien. “Niemand is onsterfelijk tegenover dit muterende virus.” Ze vertelt dat haar zus vorige week een lichte hoest had, die tijdens het weekend erger werd en waar slijmen bijkwamen. “Maandag zijn we naar de huisarts geweest. Die heeft vastgesteld dat ze ernstige respiratoire problemen had. Ze is nooit eerder ziek geweest.”

Intubatie

Sindsdien ging alles heel snel. Eerst werd Julie in het ziekenhuis van Longjumeau opgenomen, waarna ze ’s nachts naar een gespecialiseerd ziekenhuis overgebracht werd en daar aan een beademingstoestel gehangen werd. Dinsdagavond is ze daar geïntubeerd, maar die ingreep kon ze niet aan. “Haar longen hebben het begeven. De dokters hebben gedaan wat ze kunnen, maar haar nog wekken had geen zin meer.”

“Het was gruwelijk”, zegt Manon. “We zijn die nacht toegekomen in het ziekenhuis en hebben haar nog even kunnen zien. Maar we moesten wel heel snel denken over wat daarna zou komen. Door die epidemie moet alles heel snel gaan. Het is ingewikkeld, maar wat meer menselijkheid zou toch ook niet slecht zijn.”