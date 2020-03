Deze 101-jarige overleefde de Spaanse griep, een wereldoorlog én het coronavirus

‘Signor P.’, zo heet hij. Deze 101-jarige man uit het Italiaanse Rimini heeft het nieuwe coronavirus overleefd. Het virus kostte ondertussen al aan 8.215 van zijn landgenoten het leven.

De viceburgemeester van de kuststad, Gloria Lisi, verkondigde donderdagavond het nieuws van de miraculeuze genezing van de kranige eeuweling. “Vanochtend heb ik het heuglijke nieuws vernomen dat een van onze stadsgenoten uit het ziekenhuis ontslagen is. Hij was besmet met het nieuwe coronavirus. Ondertussen verblijft hij opnieuw thuis bij zijn familie.”

“Signor P., is geboren in Rimini in.. .1919, toen de Spaanse griep, een andere tragische pandemie de wereld in haar greep hield.” Het wereldwijde dodental wordt geschat tussen de 50 en 100 miljoen, meer als het aantal doden in de Eerste én Tweede Wereldoorlog. “Deze man heeft alles overleefd: hongersnood, crisis, een wereldoorlog, een koude oorlog, de eeuwwisseling, … En nu dus ook het verschrikkelijke coronavirus.”

De Italiaan werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis omdat hij symptomen van een Covid-19 besmetting vertoonde. In die week heeft hij dokters, verpleegsters en het volledige medische personeel van het ziekenhuis in Rimini met verstomming geslagen. Op nog geen week tijd herstelde de eeuweling van de besmetting en hij stelt het momenteel heel goed.

“Donderdagavond is zijn dolgelukkige en verbaasde familie hem in het ziekenhuis komen halen.”

Signor P. is de oudste overlevende van een coronabesmetting in het land.