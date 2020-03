Bib op bestelling

Genk - Quarantaine, tijd om te lezen denk je. Dus naar de bib voor een boek. Ontgoocheling, de bib is gesloten omwille van corona. Niet lang echter want de volgende dag presenteerde de Genkse bib al een mooie oplossing.

Een boek is natuurlijk een ideale remedie tegen hopeloos alleen zitten. Alleen, hoe kom je er aan als de stad vergrendeld is?

De Genkse bib organiseerde het allemaal heel goed voor haar leden. Je gaat op internet naar het digitale loket van de Genkse bibliotheek en bestelt wat je wil lezen. Als je er nog geen had moet je uiteraard eerst een account aanmaken op 'mijn bibliotheek', en als je er wel een had dan moet je daarop ook je telefoonnummer vermelden, zodat men je kan bellen.

De volgende dag heb je een frisse stem aan de lijn die je vertelt dat je boeken klaarliggen en dat je die kan komen afhalen, weliswaar op een afgesproken uur, zodat je niet met andere mensen in contact komt.

En dan is het zover. Je stapt door de draaideur van de bib en daar, op een grote tafel in de hal, liggen de boekpakketten klaar, netjes ingepakt in plastic zakjes. Je zoekt je naam, neemt je pakket mee en verdwijnt weer door de draaideur. De volgende mag binnen.

Geniaal in zijn eenvoud.