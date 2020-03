De beren van Boxbergheide

Boxbergheide

Genk - Op 22 maart werd het idee van een berenjacht in Boxbergheide gelanceerd in de heel actieve facebookgroep 'Wij van Boxbergheide'. Enkele dagen later stonden er honderden beren en ook andere knuffels achter de ramen in de wijk, tot groot jolijt van klein en groot.

De kinderen dag in dag uit thuis hebben is voor jonge ouders niet altijd een sinecure. We zagen mama's knutsel- en boetseerhoekjes opzetten met hun kinderen, we hoorden van papa's die thuis en in de tuin een echte 'escaperoom' organiseerden voor hun familie, maar met de kleinsten was het niet altijd even gemakkelijk, tot de berenjacht uitbrak.

Blijkbaar komt dit tof idee van het Australische koppel Helen en Michaël. "Plaats een teddybeer achter je raam zodat voorbij wandelende kinderen die kunnen spotten." En inderdaad, wat is er voor de kleintjes leuker dan zwaaien naar een beer, springen en in je handen klappen of een dansje doen als je er een ziet? En helemaal leuk wordt het als mama je in haar bakfiets zet, jullie samen op jacht gaan en jij de buit mag noteren.

En wat dubbel leuk is: er staan veel beren achter het raam bij oma's en opa's die deze dagen hun kleinkinderen niet kunnen knuffelen en die heel blij zijn dat ze nu toch iets kunnen doen voor hun ukken.