New York City, het is een stad van extremen. Helaas ook in de coronastatistieken. Zonder twijfel is de wereldstad het nieuwe epicentrum van de pandemie. Met meer dan 21.000 geregistreerde besmettingen, overvolle ziekenhuizen en een piek die nog moet komen, is het risico op vele overlijdens en een economisch drama af erg groot. Twee Limburgers getuigen over het leven in The City That Never Sleeps.