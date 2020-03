Het nieuwe epicentrum van de coronapandemie ligt in de hoofdstad van de wereld, New York. In de stad zijn nu al meer dan 21.000 besmettingen geregistreerd, dat is bijna een derde van alle besmettingen in de VS, dat nu met 81.864 bevestigde gevallen meer besmettingen telt dan China en Italië. En de piek moet nog volgen.