Fernando Gaviria mag na maand quarantaine in Abu Dhabi eindelijk naar huis

Fernando Gaviria is na bijna een maand eindelijk mogen vertrekken uit zijn hotel in Abu Dhabi. De spurtbom van UAE Emirates zat er al sinds februari in quarantaine nadat hij in de UAE Tour besmet geraakt was met het coronavirus.

“Ik hoop nu snel thuis te geraken en mijn familie te zien”, schrijft Gaviria op Instagram. “Ik hoop en wens dat deze buitengewone situatie snel zal verholpen worden zodat we het normale leven weer kunnen oppikken. Bedankt aan alle hulpverleners die voor mij hebben gezorgd in de Verenigde Arabische Emiraten. De laatste tests die ik onderging waren negatief en daarom mocht ik vertrekken.” Eén dag eerder was zijn ploegmaat Maximiliano Richeze, die ook besmet was geraakt, al mogen vertrekken uit de Verenigde Arabische Emiraten.