Hasselt -

Villa Basta daagt via een online platform jongeren uit om creatief te zijn. Dagelijks verzamelt de jeugdorganisatie instructievideo's waar creatievelingen iets in elkaar timmeren of aan de slag gaan in de keuken. Alle workshops in het jeugdcultuurcentrum liggen door de coronacrisis stil. Maar via het onlineplatform genaamd 'De Voorraadkast' wil Villa Basta jongeren op afstand inspireren.