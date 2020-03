Triest nieuws vanuit safaripark Beekse Bergen: door een brandstichting zijn in de nacht van woensdag op donderdag tien dieren om het leven gekomen. Dat meldt de politie van Tilburg. Er is een onderzoek gestart.

De brand werd gesticht in twee buitenverblijven en in een stal op het terrein, zo meldt de politie. In totaal kwamen daarbij tien antilopes om. Het gaat om twee koedoes en acht impala’s.

De politie is ...