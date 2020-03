Beschermingsmiddelen voor de kinderopvang

Centrum

Genk - De kinderopvanginitiatieven (zowel voor- als buitenschoolse opvang) hebben het in deze periode erg moeilijk. In Genk gaat het om een 40-tal onthaalouders en 10 kinderdagverblijven aan de ene kant. Aan de andere kant een 20-tal scholen waar opvang plaatsvindt en vier gecentraliseerde locaties voor naschoolse opvang. De coronacrisis maakt dat deze initiatieven erg onder druk staan, zo is vooral het bekomen van beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en alcoholgels erg moeilijk en het betekent ook een extra kost.

Serviceclubs Rotary Genk en Inner Wheel Genk hebben dit weekend, na enkele contacten met en via schepenen Anniek Nagels en Ria Grondelaers, besloten om elk van deze organisaties een pakket beschermingsmiddelen aan te bieden.

Alcoholsprays

“Concreet hebben wij besloten om pakketten zelfgemaakte mondmaskers te schenken. Hopelijk kunnen we daar over enkele dagen een lading alcoholsprays aan toevoegen. In totaal maken wij voor dit initiatief 2.100 euro vrij”, aldus Geert Jeurissen van Rotary Genk. “Als Inner Wheel schenken we 1.000 euro. Wat de mondmaskers betreft, heeft stad Genk ons in contact gebracht met Muna / Het Steger vzw, een organisatie die zelf mondmaskers is beginnen maken de afgelopen week”, vult Stephanie Tas van Inner Wheel Genk aan.

Fietskoeriers

Ilse Maes van Muna / Het Steger vzw: “Al sinds vorige week zijn wij ons beginnen te organiseren op de aanmaak van stoffen mondmaskers volgens een patroon dat goedgekeurd is door de FOD Volksgezondheid. In no time hadden we lokale vrijwilligers én zijn we terechtgekomen in een groeiend online burgerinitiatief ‘de coronadenktank’, allemaal makers die vrijwillig mondmaskers en andere benodigdheden maken. Dit loopt nu via de mensen achter de website maakjemondmasker.be. De website verbindt makers én vraag aan elkaar. Fietskoeriers zorgen voor het transport. Fantastisch. In Genk krijgen we verder ondersteuning van Bioracer, dat ons stoffen met leuke prints levert. Voor deze mondmaskers hebben we nu afgesproken dat Bioracer deze al kant en klaar levert met 20 filters per mondmakser, zodat ze snel ter plaatse zijn.”

Alcoholgel

Stad Genk zorgt voor praktische en organisatorische ondersteuning, en verbindt de organisaties met elkaar. Eerder prefinancierde de stad al een groepsaankoop van alcoholgel voor diverse organisaties in het Genkse. Zo kunnen correcte prijzen bekomen worden. “Helaas zit momenteel een lading alcoholgels vast in het buitenland. Gelukkig vonden we intussen een Genks bedrijf dat alcoholspray kan maken, een valabel alternatief. We hopen daar binnen enkele dagen over te beschikken”, aldus burgemeester Wim Dries. “De kinderopvang is essentieel, want heel veel mensen moeten in deze moeilijke tijden aan de slag blijven in de strijd tegen corona en hebben geen andere opvangmogelijkheid. Dit initiatief van de service clubs is dan ook een mooi signaal en een hart onder de riem.”