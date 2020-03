Sportartsen adviseren: “Zorg dat je binnen een uur terug thuis kan staan”

We moeten allemaal in ons kot blijven, maar even buiten komen om te sporten mag van de overheid wel. Al waren er de laatste dagen heel wat onduidelijkheden over hoe lang we mogen sporten en hoever onze wandel-, loop- of fietstocht mag zijn.

Onder meer de politie vroeg de afgelopen dagen om concrete richtlijnen. De Sport- en Keuringsartsen (SKA) en Gezond Sporten Vlaanderen (GSV) hebben daarom een advies opgesteld dat voor meer duidelijk moet zorgen.

De overheid plakt vandaag nog geen cijfer op hoe ver je mag gaan wandelen, lopen of fietsen. Er is met andere woorden dan ook geen maximumafstand van je woonplaats. Maar dat zorgt voor verwarring. Dus komen SKA en GSV met een advies: loop of fiets altijd in een lus vanaf je woonst. “Plan je tocht zo dat je bij een probleem altijd in een uur thuis kunt raken”, klinkt het. “In geval van bijvoorbeeld materiaalpech of een valpartij is de kans dat je de situatie alleen of met de hulp van huisgenoten kunt oplossen groter naarmate je dichter bij huis bent. Je hoeft dan geen beroep te doen op derden of hulpdiensten, raakt niet geblokkeerd en veroorzaakt ook geen extra besmettingsrisico. In eigen streek ken je de weg en de verkeerssituaties ook beter en kun je altijd een korte route naar huis nemen.”

Op die manier willen de organisaties het risico verkleinen dat de overheid een maximumafstand moet opleggen. “De lusmethode geeft wielrenners de kans nog een flinke tocht te maken zonder ‘het land te doorkruisen’. Die lus hoeft niet eens lang te zijn: vier toertjes van bijvoorbeeld 20 kilometer zijn veiliger dan één van 80.”