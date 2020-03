Kinrooi - Ook kebab- en pizzazaak Huzur wil zijn duit in het zakje doen tijdens deze coronacrisis.

"Ons zorgpersoneel werkt keihard in de frontlinie. Wij willen onze helden helpen in deze moeilijke tijden", klinkt het bij Huzur. "Daarom hebben wij 30 heerlijke pizza’s gedoneerd aan het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik zodat ze er met een volle buik en een zorg minder als helden kunnen werken."