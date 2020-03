Drie jongeren betrapt met drugs

Diest -

Op de Commissaris Neyskenslaan in Diest zette de politie Demerdal woensdagnamiddag rond 15.30 uur een auto aan de kant met vier jongeren aan boord: een 18-jarige uit Diest, een 18-jarige uit Hannuit, een 18-jarige uit Herselt en een 16-jarige uit Diest. Drie van hen hadden drugs op zak. De chauffeur bleek onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs is in opdracht van het Leuvense parket onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Met het oog op verder onderzoek brachten de jongere de nacht door in het politiekantoor. De minderjarige is donderdag voorgeleid bij de jeugdrechter in Leuven. Tegen het viertal is in het kader van de coronamaatregelen proces-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen, zegt korpschef Jan Vanhauwere, die eraan toevoegt dat de vier jongeren geen onbekenden zijn van de politie.