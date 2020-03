Jos, Frans, Louis, Irène en Liane: de vijf senioren die in zelfde residentie woonden en stierven aan corona

“Een tragedie”, noemde Marc Van Ranst het overlijden van vijf senioren uit dezelfde serviceflat-residentie in Borgerhout. Jos, Frans, Louis, Irène en Liane waren alle vijf graag gezien. Ze kenden elkaar als oude vrienden, of van in de cafetaria van De Fontein. Maar alle vijf zijn ze bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Een portret.