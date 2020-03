Van leren schrijven tot beginnen naaien: vijf hobby’s at home

Nu hobby’s buiten je eigen huis zijn gestaakt, kun je de vrije tijd gebruiken om een nieuwe passie te ontwikkelen. Geen inspiratie? Wij zetten vijf fijne en vooral toegankelijke tutorials en cursussen online die je kunnen boeien. Kom jij als schrijver of naaister uit deze quarantaine?

Mode naaien

Met behulp van Instagram live kun je de komende vijf weken op donderdag en vrijdag naailes volgen op het account van magazine Fibre Mood. Hoe het werkt? Tijdens de ‘Social Sew Along’-tutorials, gegeven door naaister Céline, maak je een patroon met de naaimachine. Na de sessies komen alle patronen gratis op de website terecht. Place to be: achter je naaimachine. Wanneer? De Nederlandstalige lessen gaan elke donderdag door van 10 tot 12 uur. Nodig? Het patroon en stoffen. Tip: vraag of een lokale stoffenwinkel restjes van materialen ter beschikking heeft om af te halen.

Meedoen, dat kan hier.

Foto: Shutterstock

Schrijver spelen

Veel fantasie en eindelijk tijd om te schrijven, dan weet je nog niet per se waar te beginnen. Querido Academie en Singel Uitgeverijen Vlaanderen en Nederland hebben onder het motto ‘Verzet je zinnen’ een cursus opgezet op hun Facebookpagina. Daarop geven de docenten basisopdrachten om in je pen te kruipen en Facebook-verhalen te schrijven, die uit maximum driehonderd woorden bestaan. De leraren halen er ook verhalen uit om feedback op te geven, zo kun je zelf de kwaliteit van je schrijfsels zien evolueren. Meedoen is helemaal gratis.

Laat je gaan met de opdrachten, die hier worden gebundeld.

Foto: Unsplash / Toa Heftiba

Zen schilderen

Op het eerste gezicht ziet wijlen Bob Ross er saai uit, maar de positiviteit en rustigheid van de Amerikaanse kunstschilder werkt aanstekelijk. Bekijk zijn reeks ‘The Joy of Painting’ en word helemaal meegezogen in zijn universum vol vriendelijke bomen, kabbelende beekjes en prachtige wolken. Het goede nieuws: er zijn 403 afleveringen, verspreid over 31 seizoenen met elk 13 afleveringen van een half uurtje. Na deze pure cult met een hoge dosis zintuigprikkelende ASMR-geluiden, zoals een wrijvende borstel tegen een canvas, ben je niet alleen een positivo, je zult ook aardig kunnen schilderen met een minimum aan materiaal.

Kijken doe je hier, volledig gratis.

Leren mediteren

Lukt het maar niet om de kalmte te vinden in deze hectische tijden? Begrijpelijk. Waarom maak je van mediteren niet je nieuwe hobby? De populaire relaxerende app Headspace leert het je aan zonder al te zweverig of te serieus te doen. Ontdek de verschillende programma’s rond verschillende thema’s - van werk en kinderen tot slaap - om rust te proberen inbouwen tot oprecht ontspannen geen heuse opdracht maar je favoriete hobby wordt. Het bedrijf slaat nu trouwens de handen in elkaar met digitale bank N26. Ben je lid van de bank? Dan kun je de applicatie nu drie maanden gratis gebruiken.

Downloaden doe je hier.

Buitenlands babbelen

Ga je graag op reis en ben je uiterst gefrustreerd dat het nu niet kan? Plan dan gerust je volgende vakantie al een beetje in je hoofd en bereid je voor op je verblijf… door de plaatselijke taal wat onder de knie te krijgen. Met de app Babbel heb je de keuze uit veertien bestemmingen. Nederlands hoef je niet meer te leren, maar een mondje Frans, Spaans, Zweeds of zelfs Russisch komt in de toekomst misschien van pas.

Niet echt een talenknobbel? Verschillende wereldvermaarde universiteiten bieden tegenwoordig gratis lessen aan online. Dit en nog meer leuke manieren om je tijd te doden lees je in ons eerder artikel: Vijf ideeën om je extra tijd leuk in te vullen.