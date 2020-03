Negen nieuwe coronadoden in Limburg brengen totaal op 35

Hasselt - In Limburg zijn opnieuw negen coronapatiënten overleden, wat het totaal aantal coronadoden op 35 brengt. In het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren is een eerste patiënt aan het coronavirus overleden. De teller van het aantal opgenomen patiënten in Limburg staat op 314.

In Limburg stierven de afgelopen 24 uur opnieuw negen patiënten aan het coronavirus. Zowel in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt als het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden stierven opnieuw drie coronapatiënten, wat het totaal aantal coronadoden in beide ziekenhuizen al op twaalf brengt. Ook in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder stierven opnieuw drie coronapatiënten, de totale dodenbalans staat daar op zes. Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis overleed er ook een coronapatiënt in het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren. De dodentol van de coronacrisis loopt daarmee in Limburg op tot 35. In het ZOL in Genk stierven eerder al twee coronapatiënten. Het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en het Mariaziekenhuis in Pelt tellen elk één coronadode.

314 opgenomen patiënten

Ook het aantal opgenomen patiënten stijgt opnieuw in Limburg, maar niet zo fors als gisteren. Op dit moment verblijven er in de zeven Limburgse ziekenhuizen in totaal 314 coronapatiënten, dat zijn er 33 meer dan gisteren, toen er nog sprake was van 68 extra ziekenhuisopnames. Van die 314 patiënten liggen er momenteel 71 op intensieve zorgen, dat zijn er elf meer dan gisteren. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt liggen momenteel exact 100 coronapatiënten, van wie 27 op intensieve. In het ZOL in Genk verblijven het tweede meeste aantal patiënten: 60, van wie 15 op intensieve. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder liggen 39 coronapatiënten (6 op intensieve), het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden telt 33 coronapatiënten (9 op intensieve), in het AZ Vesalius Ziekenhuis in Tongeren verblijven 32 coronapatiënten (6 op intensieve) en in het Mariaziekenhuis in Pelt gaat het om 29 coronapatiënten (4 op intensieve). Het Ziekenhuis Maas en Kempen heeft momenteel het minst aantal coronapatiënten: 21, van wie 4 op intensieve.