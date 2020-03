Kamer richt vaste commissie op om volmachten regering Wilmès te controleren

Er komt een nieuwe vaste commissie in de Kamer die de regering zal controleren in de uitoefening van de bijzondere machten die ze zal krijgen voor de aanpak van de coronacrisis. Dat is donderdagmiddag overeengekomen in de conferentie van voorzitters. Daar werd ook beslist dat de Kamer tijdens de paasvakantie kan vergaderen en dus niet per definitie twee weken dichtgaat.