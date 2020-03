Marathon lopen, fiets of klimmen: het kan allemaal in uw kot. Deze sportfanaten tonen hoe dat moet

Voor de sportfanaten onder ons is het soms moeilijk om te kunnen blijven sporten in quarantaine. Toch kan je vanop je balkon een marathon uitlopen, fiets je tientallen kilometers op een houten constructie en kan je je meubels beklimmen.

Gaat de marathon waarvoor je zolang hebt getraind niet meer door? Dan loop je deze toch gewoon op je balkon. Deze man in Toulouse liep een volledige marathon op zijn balkon van 7 meter lang. Of heb je kinderen thuis die zeuren om een keertje buiten te gaan fietsen? Maak dan zelf met wat hout een fietsconstructie in je woonkamer en fietsen maar. Fervente klimmers gebruiken dan weer hun eigen meubilair.