Vrijwilligers Natuurpunt starten eerste beheerwerken Demervallei

Bilzen - Eind september vorig jaar organiseerde Natuurpunt Zuidoost-Limburg tijdens het openingsweekend van de Bilzerse Demervallei een oproep voor vrijwilligers. Uiteindelijk leverde dit een tiental gegadigden op die bereid waren de handen uit de mouwen te steken. Zaterdag 7 maart ging men van start met de eerste beheerwerken.

Om 9 uur verzamelden de eerste vrijwilligers aan de Rentfortmolen om de eerste kleine, maar niet onbelangrijke klusjes te klaren.

Een dode boom die op een draadafspanning terecht was gekomen, werd vakkundig in stukken gezaagd en opgeruimd. Op weg naar de dode boom werd in een van de aanwezige waterplassen die we passeerden de eerste kikkerdril waargenomen.

50 autobanden

Op het nat hooiland langs de spoorweg werden 2 wilgenkoepels afgezet. Afzetten is een manier van snoeien waarbij de takken tot enkele centimeters van de grond worden afgeknipt of zoals in het geval van de wilgenkoepels, afgezaagd.

Verder werden uit een ander stukje natuurgebied langs de Demer, met hulp van een lokale landbouwer en zijn tractor 50 autobanden verwijderd.

Vrijwilligers

Een geslaagde start dus, maar er is ongetwijfeld nog veel (beheer)werk voor de boeg en daarvoor kan je nooit handen genoeg hebben.

Snuif je graag de gezonde natuurlucht op, en steek je daarbij ook graag de handen uit de mouwen, aarzel dan niet om u bij ons team aan te sluiten. U kan dit doen door een mailtje te sturen naar demervallei.beheer@gmail.com.