Corona-brief gedropt in elke brievenbus

Wellen - In Wellen wil de burgemeester dat iedereen mee is in het corona-gebeuren. Daarom zullen personeelsleden van de gemeente donderdag een brief met alle relevante informatie in de brievenbus bezorgen van elke Wellenaar.

Vandaag wordt in Wellen de corona-update via een brief gecommuniceerd. Die krijgt elke inwoner in de brievenbus. Els Robeyns, burgemeester, legt uit : “Het gemeentepersoneel bezorgt aan elke Wellenaar een brief met de meest recente informatie aangaande corona. Op die manier willen we onze inwoners maximaal informeren over de belangrijkste maatregelen alsook op welke telefoonnummers ze terecht kunnen. Daarnaast zijn we met een vrijwilligersplatform “Warm Wellen” gestart om mensen die hulp nodig hebben die ook te kunnen bieden. Wellicht gaan we veel mensen die hulp nodig hebben niet via de digitale weg bereiken, een extra reden van deze belangrijke huis-aan-huis bedeling.” Tenslotte deelt de burgemeester mee dat er vanaf volgende week woensdagnamiddag gestart wordt met de “afhaal bib”. Mensen kunnen boeken reserveren en op woensdagnamiddag op een veilige manier afhalen.