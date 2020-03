Twee Rotterdammers van 18 jaar zijn donderdag in Hasselt veroordeeld voor het dealen van heroïne in Sint-Truiden. Ze kregen respectievelijk 24 en 12 maanden cel, telkens met uitstel voor de helft van de straf.

Politieagenten wist de twee begin december te klissen op de parking van de Aldi in Sint-Truiden. De bestuurder had vijf pakjes heroïne in zijn broekzak zitten. Hij biechtte meteen op dat het om drugs ...