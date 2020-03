Pret vanuit je zetel: geniet van deze virtuele ritjes in wilde achtbanen

Ben je de emotionele rollercoaster die het coronavirus veroorzaakt beu? Dan is het tijd voor een echte kick vanuit je zetel. Zeven filmpjes van wilde achtbanen in momenteel gesloten pretparken, in Amerika en Japan, waarin je vooraan ‘plaatsneemt’. Wedden dat je ook thuis de adrenaline door je lijf voelt stromen?

Kingda Ka

Six Flags Great Adventure in Jackson, New Jersey

Steel Vengeance

Cedar Point in Sandusky, Ohio

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

The Wizarding World of Harry Potter in Ohio, Florida

Manta

SeaWorld in Orlando, Florida

Full Throttle

Six Flags Magic Mountain in Los Angeles, Californië



Cyclone

Coney Island in Brooklyn, New York





Takabisha

Fuji-Q Highland, Japan