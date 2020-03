't Schoolke steekt iedereen een hart onder de riem

Oud-Waterschei

Genk - De energie die er normaal in en rond de schoolpoort heerst, willen we nu ook nog blijven geven. De school wil iedereen een hart onder de riem steken en blijven omringen met het enthousiasme van onze kinderen. Als school blijven we bij jullie 'in de buurt'.

Nu de school dicht is tijdens de coronacrisis wordt onze schoolpoort een plekje vol hoop en liefde, een plekje waar we elkaar een hart onder de riem steken, een plekje om even naar toe te wandelen en er de kracht van onze kinderen te ervaren. Er hangen nu mooie hoopvolle woorden, krachtige boodschappen, opbeurende tekeningen. Onze kinderen 'vinden' hun vriendjes hier nu terug en hangen boodschappen voor elkaar uit aan de poort. Een hartverwarmende plek in de Oude Driesstraat!