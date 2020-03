Wellness Kliniek schenkt nu ook medisch materiaal aan Geneeskunde voor het Volk

Genk - Na de eerdere opschorting van alle operaties en het ter beschikking stellen van de kliniek voor de opvang van coronapatiënten, schenkt de bekende privé kliniek uit Genk nu ook medisch materiaal aan de Genkse afdeling van Geneeskunde voor het Volk.

Wellness Kliniek voor plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en tandheelkundige ingrepen beschikt over een opnamefaciliteit van 15 bedden voor dagopname en 10 bedden in privékamers.

De volledige infrastructuur staat nu ter beschikking van de Gemeente Genk, de huisartsenposten en het Ziekenhuis Oost-Limburg.

“We vinden het vanzelfsprekend dat we ons steentje blijven bijdragen in deze moeilijke tijden. Naast het ter beschikking stellen van onze volledige infrastructuur, hebben we nu ook medisch materiaal geschonken aan de Genkse afdeling van Geneeskunde voor het Volk. De keuze voor deze praktijk was eenvoudig. Het gaat hier niet om politieke overtuigingen, maar wel om de mooie filosofie waarin we zonder eigenbelang, er bewust voor kiezen om ons in te zetten voor elkaar en de minder gegoeden in deze maatschappij.” Aldus Marly-Ann Spronken, CEO Wellness Kliniek

Dr Damen, hoofdarts van de Wellness Kliniek, stak het voorbije weekend de handen uit de mouwen en bezorgde GVHV in Genk enkele dozen medisch materiaal waaronder mondmaskers, ontsmettingsmiddel, handschoenen, schorten en verbandmaterialen. De schenking werd met dank aangenomen door Dr Thomas en zijn team van het Genkse GVHV.