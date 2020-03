In het hard getroffen Limburg: “Als de curve straks niet afbuigt, hebben wij een probleem”

Hasselt -

Gisterenmiddag, het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Een dokter op de intensieve zorg steekt zijn arm triomfantelijk in de lucht. Hij heeft net een mensenleven gered. Kort jubelt de jongeman bij zijn collega’s aan de centrale tafel. ‘Kijk naar zijn hartslag: de lieve man in die kamer blijft leven.’ De ontlading is groot, maar duurt maar een paar seconden. Andere patiënten eisen meteen weer alle aandacht op.