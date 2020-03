Twee incidenten met agenten die bespuwd en in gezicht gehoest worden

Een 43-jarige man is donderdag aangehouden omdat hij tijdens zijn arrestatie in Deurne bewust naar politieagenten had gespuwd. Andere agenten kregen dan weer te maken met een man die ostentatief in hun gezicht hoestte in Wilrijk. Het parket waarschuwt voor dat soort van gedrag. “De daders riskeren celstraffen en boetes.”

De arrestatie van de man gebeurde woensdagvoormiddag aan een tramhalte in de Herentalsebaan in Deurne. Hij droeg een sjaal en een muts en beeldde met zijn handen een pistool uit naar de voorbijrijdende Antwerpse politieagenten. “Pang, pang, pang”, riep hij.

“Daarop besliste de politie om de man aan te spreken op zijn gedrag en om zijn identiteit te controleren”, staat in het persbericht van het Antwerps parket. “De 43-jarige man gedroeg zich meteen erg weerspannig. In eerste instantie verbaal. Hij sprak ook verschillende keren over het coronavirus en over geldende voorzorgsmaatregelen. Nadat hij weigerde om zijn identiteit te geven, werd hij fysiek agressief. De veertiger kon met veel moeite worden geboeid en in een combi worden gezet. Daar bleef hij agressief en stampte bijvoorbeeld richting inspecteurs. Op een bepaald moment spuwde hij ook bewust tweemaal naar de inspecteurs.”

Het parket noemt dat gedrag ontoelaatbaar. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden wegens opzettelijke slagen aan een agent, bedreigingen, ongewapende weerspannigheid en smaad.”

In gezicht gehoest

Er was nog een incident in Wilrijk. Daar werden twee inspecteurs van de Antwerpse politie geconfronteerd met een 26-jarige man, die ostentatief tweemaal in hun gezicht hoestte. “De politie was opgeroepen wegens overlast in de Fort VI-straat in Wilrijk. Enkele mensen waren er samengekomen ondanks de geldende maatregelen. De aanwezigen toonden hun onvrede tegenover de politie, maar de 26-jarige toonde zich bijzonder agressief. Hij wilde geen afstand bewaren, zoals de coronamaatregelen aangeven. Na bedreigingen aan het adres van de inspecteurs naderde hij zeer dicht en hoestte tweemaal in het gezicht van de inspecteurs. De man werd gearresteerd en hij zal door het parket gedagvaard worden.”

Het parket Antwerpen maakt duidelijk streng op te treden tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. “Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar. Dit soort gedrag zal bestraft worden met celstraffen van 3 maanden tot 2 jaar en boetes van 400 tot 2.400 euro. Hoesten, spuwen en niezen op voedingswaren wordt nog strenger bestraft: van 6 maanden tot 5 jaar en van 1600 tot 16.000 euro.”