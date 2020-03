1 op 1.000 Limburgers besmet met corona: Alken zwaarst getroffen in België

Hasselt - Al 1 op 1.000 Limburgers is momenteel met zekerheid besmet met het coronavirus, al ligt het werkelijke aantal nog een stuk hoger. Het aantal coronabesmettingen in Limburg is, met 186 extra besmettingen, gestegen naar 864. Dat is de grootste stijging tot nog toe.

Het coronavirus krijg Limburg steeds meer in zijn greep. Volgens de nieuwste cijfers van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor Volksgezondheid, zijn er op dit moment 864 Limburgers met zekerheid besmet met het coronavirus. Dat zijn er 186 meer dan gisteren, toen er nog sprake was van 678 besmettingen. Met 186 extra besmettingen gaat het ook om de grootste stijging van het aantal bevestigde besmettingen tot nog toe. De stijging van het aantal extra gevallen is zelfs bijna drie keer groter dan gisteren, toen er sprake was van 68 extra besmettingen. Met de teller op 864 besmettingen wil dat zeggen dat op dit moment al 1 op 1.000 Limburgers met zekerheid besmet is met het coronavirus. Het werkelijke aantal ligt natuurlijk nog een stuk hoger omdat mensen met lichte symptomen al een tijdje niet meer getest worden op het virus.

220 coronadoden

Ook nationaal stijgen de cijfers fors. De balans van het aantal coronadoden staat momenteel op 220, dat zijn er 42 meer dan gisteren. Het aantal coronabesmettingen is in ons land, met 1.298 extra besmettingen, opgelopen naar 6.235. Ook het aantal opgenomen patiënten in de ziekenhuizen is opnieuw fors de hoogte ingegaan. Op dit moment verblijven er 2.652 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een stijging van 536 patiënten. Van die 2.652 patiënten in de ziekenhuizen liggen er momenteel 605 op intensieve zorgen. Dat wil zeggen dat er op één dag 131 extra coronapatiënten op intensieve zijn bijgekomen. “We zitten duidelijk nog in een stijgende fase van de uitbraak. De langverwachte piek is dus nog altijd niet bereikt”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Die piek hopen we in het meest gunstige geval eind deze maand, begin april te bereiken. Maar dat kan alleen als we het normale sociale contact met 50 procent reduceren. Halen we dat cijfer niet, dan schuift de piek alleen nog maar verder op.” Van Gucht wijst er nog op dat bij het bereiken van de piek de coronacrisis zeker nog niet voorbij is. “Dan zitten we eigenlijk nog maar in de helft van de uitbraak en gaan we nog een heel aantal weken een neergaande beweging van het aantal coronagevallen zien.”

Alken zwaarst getroffen

Sciensano communiceert vandaag ook voor het eerste over de impact van het coronavirus op de gemeenten. Daaruit blijkt dat Alken de zwaarste getroffen coronagemeente van ons land is. In Alken zijn op dit moment ruim 3 op 1.000 inwoners met zekerheid besmet met het coronavirus. In geen enkele andere gemeente in ons land zijn er meer besmettingen. Na Alken tellen in Limburg Sint-Truiden, Wellen en Borgloon het meeste aantal coronabesmettingen. Hiermee wordt nog eens duidelijk dat Haspengouw één van de zwaarst getroffen regio’s - zo niet de zwaarst getroffen regio - van het land is. Naast de regio rond Sint-Truiden heeft het coronavirus ook een regio in het zuiden van de provincie Henegouwen bijzonder zwaar in zijn greep. Nog uit de kaart van Sciensano blijkt dat het noordoosten van Limburg het minst zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Zo zijn er het minst aantal bevestigde coronabesmettingen in de gemeenten Peer, Hoeselt en Leopoldsburg.

Geen opnamestop in Sint-Trudo

Dat de regio rond Sint-Truiden zo zwaar getroffen wordt door het coronavirus, legt ook heel wat druk op het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis. Sint-Trudo benadrukt wel dat er in het ziekenhuis geen opnamestop is van coronapatiënten, zoals vandaag in onze krant vermeld stond. “Wij hebben voldoende capaciteit om coronapatiënten én alle andere patiënten in ons ziekenhuis op te vangen”, zegt Miet Driesen van Sint-Trudo. De dienst intensieve zorgen in Sint-Trudo zit wel aan zijn maximumcapaciteit. “Onze patiënten die intensieve zorgen nodig hebben, worden naar andere ziekenhuizen getransfereerd, waarvoor we in constant overleg met hen staan”, zegt Miet Driesen. “Eén patiënt werd zo bijkomend getransfereerd, waardoor we in totaal nu 7 mensen overbrachten naar een ander ziekenhuis voor intensieve zorgen.” In het Sint-Trudo Ziekenhuis zijn momenteel 33 coronapatiënten opgenomen, waarvan 9 op intensieve. “We hebben de voorbije 24 uur 6 patiënten ontslagen, in totaal mochten er dus al 19 personen terug naar huis.” Het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft wel opnieuw drie coronadoden te betreuren, waarmee het totale aantal overleden coronapatiënten daar op twaalf komt.