Gemeente belt 1.600 ouderen op

Lanaken - Tijdens deze periode heeft niet iedereen iemand om op terug te vallen of iemand in de buurt om een babbeltje mee te slaan. Vooral ouderen zijn een kwetsbare doelgroep tijdens de uitbraak van een virus. Daarom is de gemeente Lanaken gestart met ouderen op te bellen om te vragen hoe het men hen gaat.

Ook zullen medewerkers van de gemeente aan ruim 1.600 80-plussers vragen of ze hulp kunnen gebruiken bij het halen van boodschappen of medicatie.

Ken je 80-plussers in je eigen omgeving? Bezorg ons hun naam en telefoonnummer door een mailtje te sturen naar welzijn@lanaken.be.

Als je zelf hulp nodig hebt bij het halen boodschappen, medicijnen of maaltijden? Of nood hebt aan gemeentelijke informatie? Bel 0800 29 211. (Maandag tot vrijdag 8u30-12u en 13u30-16u)

Zoek je een luisterend oor?

Bij Tele-Onthaal kan je terecht: bel naar 106 of chat op www.tele-onthaal.be

Jongeren kunnen terecht bij Awel: bel naar 102 of chat op www.awel.be