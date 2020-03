Alken is zwaarst getroffen coronagemeente in ons land: 3 op 1.000 inwoners besmet

Alken / Hasselt - Alken is de zwaarst getroffen gemeente van ons land in deze coronacrisis. In Alken zijn meer dan 3 op 1.000 inwoners met zekerheid besmet met het coronavirus. Na Alken zijn er in Limburg het meeste coronabesmettingen in Sint-Truiden, Wellen en Borgloon.

Dat de regio rond Sint-Truiden de hardst getroffen regio van het land is in deze coronacrisis, was eerder al bekend. Maar nu wordt ook duidelijk in welke gemeenten in Haspengouw het coronavirus het meest verspreid is. Zo is Alken de zwaarst getroffen coronagemeente van het land. In Alken zijn ruim 300 op 100.000 – oftewel ruim 3 inwoners op 1.000 – met zekerheid besmet met het coronavirus. Al ligt dat werkelijke aantal nog een stuk hoger, omdat niet alle personen met symptomen getest worden.

Na Alken zijn er in Limburg het meeste coronabesmettingen in Sint-Truiden, Wellen en Borgloon. Het aantal besmettingen in Limburg is ondertussen opgelopen tot 864, dat zijn er liefst 186 meer dan gisteren, toen er sprake was van 678 besmettingen. Het gaat ook om de grootste stijging van besmette patiënten in Limburg tot nog toe.

