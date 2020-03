Martin’s Run Bilzen geannuleerd door coronavirus

Bilzen - De Martin’s Run Bilzen, die gepland stond op zondag 17 mei, wordt omwille van de coronacrisis geannuleerd.

“Uiteraard was dit voor onze ploeg een moeilijke beslissing om te nemen met veel pijn in ons sportieve hart, maar de gezondheid van ieder van ons primeert nu eenmaal”, zegt organisator François Nelissen. De loopwedstrijd wordt dit jaar niet meer op de agenda geplaatst. “De 35ste editie zal verplaatst worden naar 2021. In samenspraak met de stad Bilzen zoeken we een nieuwe datum rond dezelfde periode”, zegt de organisatie van de Martin’s Run Bilzen.