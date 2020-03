Online workshop cocktails en mocktails maken

Beringen - Toerisme Beringen en de cultuurdienst van Beringen geven elke dag een culturele of toeristische tip: van virtuele museumbezoeken of virtueel reizen over de hele wereld. Dit doen ze elke dag om 19 uur op de Facebookpagina van Toerisme Beringen en CC Beringen.

Van al dat reizen en museumbezoek de voorbije dagen krijgt een mens dorst. Daarom serveerden ze gisterenavond op de Facebookpagina als tip een online workshop cock- en mocktail maken, gegeven door Jeroen Mangelschots, uitbater van Whatzhap, het cultuurcafé in het Casino van Beringen. Onder begeleiding van Whatz Hap kan je nog altijd een lekkere Kiwi Fruit Smash of Fashion Bramble smakelijk in elkaar knutselen.

Overigens: aat ons weten welke ingrediënten je thuis hebt liggen/staan en we maken volgende week een lekkere cock- en/of mocktail van jullie input! Laat de suggesties maar komen!