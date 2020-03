Jos (92) voer op de zeven wereldzeeën, maar het coronavirus kostte hem het leven

Als legionair diende hij in de Algerijnse woestijn bij het Franse Vreemdelingenlegioen, en als zeeman voer hij op de zeven wereldzeeën. Van niets leek hij bang te zijn. Het was uiteindelijk een piepklein virus dat Jos De Kinder (92) in zijn serviceflat in Borgerhout het leven zou kosten. De begrafenis, waar Jos zelf de liedjes voor koos, wordt uitgesteld: “Tot na deze coronacrisis. Want Jos verdient het om geëerd te worden, omringd door familie en vrienden.”