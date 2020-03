Inschrijvingen Miss België 2020 gaan door ondanks coronavirus

De organisatie van Miss België blijft de inschrijvingen voor nieuwe kandidaten openhouden. “Normaal gezien vinden rond deze tijd onze provinciale preselecties plaats, maar we regelen dit keer alles via mail. En we vragen de meisjes om een video van zichzelf door te sturen waarin ze defileren in bikini. Dat mag in hun woonkamer zijn, of in hun tuin. Zo kunnen we toch een goede inschatting maken”, zegt voorzitster Darline Devos.