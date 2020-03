Sensoa maant aan tot voorzichtigheid: “Elke vorm van seks wordt afgeraden”

Op je tanden bijten. Dat is wat je als single dezer dagen maar beter doet, zegt expertisecentrum Sensoa. “Elke vorm van seks wordt afgeraden”, zegt woordvoerder Boris Cruyssaert op Radio 1. “Er komen nog steeds mensen met nieuwe soa’s de ziekenhuizen binnen, en dat is zorgwekkend.”

In coronatijden wordt aangeraden om binnen te blijven en contacten met andere mensen zoveel als mogelijk te vermijden. Maar wat dan met singles, die alleen zitten en verlangen naar dates en seks? “We zien dat datingsites als Tinder en Grindr aandacht schenken aan corona en gebruikers oproepen tot voorzichtig”, zegt Boris Cruyssaert van Sensoa op Radio 1. “En zo hoort het. Het is duidelijk: in deze tijden moet je afstand houden van elkaar. Via computer en smartphone kan dat perfect, in real life afspreken is dus geen optie. Gelukkig merken we wel dat veel mensen zeggen dat ze iets gaan drinken zodra de storm voorbij is.”

Opvallend is dat er toch nog mensen in het ziekenhuis opgenomen worden met nieuwe opgelopen soa’s. “Blijkbaar volgt niet iedereen de adviezen op en klopt een kleine groep mensen nog aan in ziekenhuizen met pas opgelopen soa’s”, zegt Cruyssaert. “Dat is zorgwekkend.”

“Het is logisch dat seks nu geen goed idee is”, zegt de Sensoa-woordvoerder. “Seks betekent altijd nabijheid en de kans op overdracht is altijd groot. Het is niet zo dat er technieken zijn die het risico kleiner maken dan andere. Speeksel is de voornaamste drager, maar seks zonder speeksel is nogal moeilijk. De kans op overdracht is gewoon heel groot. Elke vorm van seks wordt daarom afgeraden.”