De Australiër die ervan beschuldigd wordt 51 mensen te hebben gedood bij rechts-extremistische aanslagen op moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in maart vorig jaar, heeft donderdag schuld bekend.

De 28-jarige Brenton Tarrant ontkende eerder betrokkenheid en zei verder vrijwel niets over de aanslag. In de rechtbank in Christchurch zei Tarrant schuldig te zijn aan alle aanklachten. Naast de moord ...