"Max Verstappen is een gladiator"

Lewis Hamilton domineert de Formule 1 al een aantal jaren op ongeziene wijze maar met Max Verstappen en Charles Leclerc staan er twee jonge honden klaar die niets liever willen dan hem van zijn troon te stoten. Volgens Briatore heeft vooral Verstappen het in zich om Hamilton te onttronen.

We moeten nog wat geduld oefenen om te zien of de concurrentie er in geslaagd is om dichter bij Mercedes te komen. Het valt maar af te wachten of de uitdagers van bij Red Bull het de zesvoudige wereldkampioen moeilijk kunnen gaan maken of zijn we weer vertrokken voor een zevende wereldtitel op rij voor Mercedes?

Als we Flavio Briatore mogen geloven zal het vooral Max Verstappen zijn die het leven van Lewis Hamilton en Mercedes moeilijk zal maken omdat het al te lang geleden was dat Hamilton echt werd uitgedaagd. In de podcast van de officiële site van de Formule 1, ‘Beyond The Grid,’ steekt hij alvast de loftrompet over de Nederlander.

“Verstappen is een geweldige rijder. De manier waarop hij rijdt en inhaalt is fantastisch, hij is een echte gladiator,” aldus Briatore. “Het is voor iedereen hetzelfde. Als iemand kort bij Schumacher kwam maakt hij soms fouten en ook bij Alonso was dat het geval. Iedereen maakt fouten.”

“Als Hamilton altijd naar de finish kan rijden zoals een taxichauffeur en alle races kan winnen is hij een fantastische rijder. Dat is geweldig. Hamilton is een van de twee grote sterren in de Formule 1, de andere is Max Verstappen. Alles draait om hen beiden.”

“Er zijn mensen die klagen over Verstappen maar naar mijn mening is hij de perfecte rijder om naar te kijken. Je hebt ook rijders nodig die wat agressiever zijn.”

Briatore had in 1994 ook vader Jos Verstappen onder zijn hoede bij Benetton maar hij laat er geen twijfel over bestaan dat Max een betere rijder is dan zijn vader.

“Hij is ongetwijfeld beter dan Jos, ze hebben dan misschien wel dezelfde achternaam maar hun rijstijlen zijn erg verschillend.”

