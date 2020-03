“Dit is al lang geen loutere gezondheidscrisis meer, dit is een economische ramp”

Als u buitenkomt om te gaan winkelen of dapper te blijven werken, heeft u het ongetwijfeld zelf gemerkt: terwijl de lentezon zijn intrede heeft gemaakt (gelukkig is die ons nog gunstig gezind), is de economische activiteit als sneeuw voor diezelfde zon weg aan het smelten. De wegen liggen er verlaten bij, stadscentra zijn uitgestorven, bedrijven komen in moeilijkheden. Al meer dan een miljoen Belgen zijn tijdelijk werkloos.