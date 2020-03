Hechtel-Eksel -

Zes muzikanten van de Koninklijke Fanfare Eendracht van Eksel speelden maandagavond om 20 uur op zes verschillende plekken in het dorp het lied ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy. “Om de mensen in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken,” zegt muzikant Willy Drees (80) die aan de kerk in Eksel op zijn Alto speelde.