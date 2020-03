De 67-jarige Eric Gielen uit Lanaken is woensdagmiddag om het leven gekomen bij het snoeien van een boom. Om een ongekende reden sloeg de kettingzaag in zijn linkerarm waarop hij veel bloed verloor en buiten bewustzijn raakte.

Het echtpaar Marco en Godelieve Schoonbrood-Vanmuysen is duidelijk aangeslagen: “Dit is verschrikkelijk” zegt Marco, in wiens tuin het drama zich woensdagvoormiddag rond 11.30 uur voltrok. “De tuinman ...