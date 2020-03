Trouwe medewerker van Saoedische kroonprins blijkt spil in moord op Khashoggi

Turkse onderzoeksrechters hebben twintig Saoedi’s aangeklaagd voor de moord op de Saoedische schrijver en journalist Jamal Khashoggi in 2018. Onder hen Saud al-Qahtani. De man is niet alleen berucht om zijn gewelddadige karakter, hij wordt ook de “fixer” van kroonprins Mohammed bin Salman genoemd.

Gisteren maakten de onderzoeksrechters in Istanbul bekend dat het onderzoek naar de moord op Jamal Khashoggi rond was. De Saoedische dissident, schrijver en journalist ging in 2018 het Saoedische consulaat ...