Uitslaande brand vernielt huis in de Pannestraat

Lanaken -

Woensdagnamiddag rond 16 uur brak er brand uit in een slaapkamer bij het echtpaar Vossen-Amperge in de Pannestraat in Lanaken. De vlammen graaiden in een mum van tijd wild om zich heen. De toegesnelde brandweer kon niet voorkomen dat de brand heel wat schade veroorzaakte. Na het bluswerk voerden de brandweerlui de eerste herstellingen uit.