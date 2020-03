Alejandro Valverde blijft hopen op olympisch goud: “Maar op mijn 41e zal het nog moeilijker worden”

Het uitstel van de Olympische Spelen omwille van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus komt voor enkele oudere atleten erg ongelegen. In ons land lijkt zwemmer Pieter Timmers bijna zeker forfait te zullen geven. In Spanje blijft wielrenner Alejandro Valverde, in de zomer van 2021 wel 41 jaar oud, hoop houden.

“Dit uitstel was onvermijdelijk”, begon Valverde in een videoboodschap van zijn team Movistar. “De gezondheid van de atleten komt altijd op de eerste plaats. De Spelen kwamen te snel op de kalender. Zelf hoop ik, als ik fit blijf en de bondscoach mij belt, ook volgend jaar deel te nemen aan de Spelen. Ik heb nog een contract bij Movistar tot eind 2021. Ik besef wel dat het als 41-jarige niet makkelijker zal worden. Ik probeer mij zo goed mogelijk door deze moeilijke situatie heen te slaan. Op dit moment onderhoud ik mijn conditie thuis en wacht ik op het moment dat we opnieuw wedstrijden mogen rijden.”

Valverde, de wereldkampioen van 2018, nam eerder deel aan de Spelen in Athene (2004), Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). Een dertiende plaats in Peking was zijn beste resultaat.